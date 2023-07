L’Italia può giocare la Champions League con 5 squadre! Il nuovo regolamento e gli scenari

Avere ben cinque italiane in UEFA Champions League, potrebbe non essere più un sogno, un’utopia. Quest’anno ci siamo andati veramente vicini, specialmente se la Roma avesse portato a casa l’Europa League. A quest’ora staremmo parlando di riscatto italiano (nonostante le altre due finali perse). Ma il Siviglia ha rovinato la festa. In ogni caso, in futuro, ci potrebbe essere l’opportunità di vedere cinque formazioni della Penisola nella massima competizione europea.

A partire dalla stagione 2024/25 infatti, la UEFA adotterà diverse nuove regole e ci sarà anche la riforma della Champions League. Le squadre che potranno prendere parte alla manifestazione continentale infatti, passeranno da 32 a 36 e dunque come verranno assegnati questi quattro nuovi posti? Vediamo assieme. La Federcalcio europea ha indicato che sulla base della lista di accesso UEFA Champions League per il ciclo 2021-2024, i nuovi posti aggiuntivi saranno assegnati attraverso tre diverse modalità.

CINQUE ITALIANE IN CHAMPIONS LEAGUE? I NUOVI SCENARI

La prima. Uno dei posti a disposizione sarà assegnato alla federazione in quinta posizione nella lista di accesso in base al ranking per Paesi UEFA. Un secondo posto aggiuntivo invece, nella fase a girone unico, verrà assegnato a una squadra campione nazionale, estendendo da quattro a cinque il numero di squadre qualificate attraverso i playoff del “percorso Campioni”. Questo nuovo percorso Campioni andrà a rimuovere il turno preliminare.

Infine, l’assegnazione degli ultimi due posti, è quella che più di tutti incuriosisce e coinvolge il nostro campionato e le squadre che ne prendono parte. Questi ulteriori posti aggiuntivi, sempre nella fase a girone unico, saranno assegnati ai due club di due federazioni differenti, che avranno fatto registrare la miglior performance collettiva nella precedente stagione delle competizione UEFA. Insomma se dovesse ripresentarsi un’annata come quella appena terminata, con le italiane in grado di rendersi protagoniste, seppur non in grado di sollevare al cielo alcun trofeo continentale, non sarà difficile vedere cinque club di Serie A in Europa.

Foto: LaPresse