L’Italia ha vinto le Olimpiadi europee! Storico trionfo nel medagliere. E ora obiettivo quota 100…

L’Italia ha vinto le Olimpiadi dell’Europa con un giorno di anticipo: con 28 ori, 24 argenti e 38 bronzi è diventata ormai irraggiungibile per Spagna ed Ucraina, entrambe staccate di ben 8 ori. Un vero e proprio trionfo, una apoteosi storica ed indiscutibile. Nessuno ha retto la forza d’urto della selezione tricolore. E dire che mancavano sport favorevoli come nuoto, ginnastica artistica, canottaggio, ciclismo su pista…

Nelle due precedenti edizioni, il Bel Paese non aveva mai neppure concluso sul podio nel medagliere conclusivo: 4° posto nel 2019, 6° nel 2015. Peraltro l’Italia ha già racimolato un bottino di allori superiore ai due precedenti messi assieme (41 +47, contro i 90 attuali). Vero che rispetto al passato sono mutati alcuni format, così come la presenza/assenza di determinate discipline, tuttavia si tratta di un dato che la dice lunga sulla roboante esplosione del movimento italico.

L’ultima giornata di domenica 2 luglio non sarà priva di interesse, tutt’altro. Il nuovo, prestigioso obiettivo diventa ora quello di raggiungere quota 100 medaglie: a nostro avviso, è possibile! Attualmente l’Italia si trova a 90, ma è già certa che ne arriveranno ben 8 dalle finali di kickboxing.

Inoltre appaiono notevoli le chance di podio nelle gare a squadre di trap nel tiro a volo. Nella prova femminile Jessica Rossi, Silvana Stanco e Giulia Grassia saranno le donne da battere; più infuocata si annuncia la competizione maschile, ma anche in questo caso schieriamo un trio che non teme nessuno, composto da Mauro De Filippis, Daniele Resca e Giovanni Pellielo. Chissà che, dopo i titoli individuali e nella prova a coppie miste, l’Italia non concluda i Giochi Europei con un pirotecnico ‘cappotto’ di ori nel trap: un pokerissimo che sarebbe leggendario.

Non dimentichiamoci inoltre che andranno in scena anche delle gare di canoa slalom dove l’Italia potrà dire la sua. Elena Micozzi e Raffaello Ivaldi, pur non essendo favoriti, potrebbero stupire nella canadese monoposto, mentre Stefanie Horn e Giovanni De Gennaro hanno già dimostrato a più riprese di poter far bene nell’innovativa prova del kayak cross, inserita anche nel programma olimpico di Parigi 2024. Insomma, esistono i presupposti per chiudere in bellezza un’edizione dei Giochi Europei dominata: le tre cifre alla voce podi metterebbero il meritato punto esclamativo.

