Europei Under 21, Israele-Inghilterra 0-3: tutto facile per gli inglesi, che sono i primi finalisti

Sarà l’Inghilterra la prima finalista dei Campionati Europei Under 21 2023. Il match, che si è giocato alla Batumi Arena (Georgia) ha visto il successo degli inglesi con il punteggio di 3-0 su Israele, che non è mai stata in partita. Alle ore 21.00 scenderanno in campo Spagna e Ucraina allo Stadio della Steaua di Bucarest, per decidere quale sarà la seconda finalista di questi Europei Under 21.

Israele è scesa in campo con il classico 3-5-2 con Tzarfati in porta, Gandelman, Cohen e Lemkin in difesa, linea a cinque a centrocampo con Revivo, Hajaj, Gloukh, Azulay e Jaber, in attacco agiva il duo composto da Layous e Turgaman. L’Inghilterra ha risposto con il 4-4-2 con Trafford tra i pali, Garner, Thomas, Colwill e Harwood in difesa, centrocampo con Gibbs-White, Jones, Palmer e Gomes, in avanti Gordon e Smith Rowe.

La sfida inizia su buoni ritmi e, dopo 13 minuti, arriva il primo scossone. Calcio di rigore, molto generoso, per gli inglesi. Sul dischetto va Gibbs-White che angola troppo la conclusione e calcia a lato. L’errore non cambia il morale della squadra dei Tre Leoni, che passa in vantaggio al minuto 42: cross dalla destra di Palmer, ed è lo stesso Gibbs-White che, di testa, supera Tzarfati con una traiettoria che scavalca l’estremo difensore.

La squadra di mister Carsley chiude i conti al minuto 63 con Palmer, che va a segnare il 2-0 su assist di Smith Rowe. Nel finale c’è tempo anche per la terza rete, che porta la firma di Archer, su assist di Palmer, al 90′.

