Lecce-Padova oggi, amichevole calcio: programma, orario d’inizio, tv e streaming

Il Lecce ha iniziato un nuovo corso. Dopo l’addio di Marco Baroni, i salentini si sono affidati a Roberto D’Aversa per conquistare la seconda salvezza in serie A consecutiva. Prosegue il lavoro di preparazione per la prossima stagione, con i giallorossi che scenderanno in campo nel pomeriggio contro il Padova.

Per il Lecce sarà un primo test di discreto livello da affrontare, contro una squadra che vuole rialzarsi dal baratro della serie C. Sul campo sportivo Marzari di Folgaria i giallorossi potranno iniziare a far vedere se hanno compreso i dettami tecnici del nuovo allenatore.

Il match tra Lecce e Padova verrà trasmesso in diretta televisiva, esclusiva ed in chiaro, su Sportitalia, canale 60 del Digitale Terrestre. Verrà offerto anche un servizio streaming da parte del sito internet della rete televisiva.

LECCE-PADOVA, IL CALENDARIO

26 luglio

17.00 Lecce-Padova

LECCE PADOVA, DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sportitalia

Diretta streaming: Sportitalia.it

Foto: LaPresse