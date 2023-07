Le possibili avversarie della Roma in Europa League: le fasce per il sorteggio e le insidie principali

L’Europa League alla ricerca di una nuova campionessa da incoronare. Dal prossimo 10 agosto comincerà la marcia nel secondo torneo continentale del nostro calcio, fino ad arrivare alla finale che si disputerà all’Aviva Stadium di Dublino. Tra le squadre al via la Roma, che cerca il riscatto dopo il ko in finale con il Siviglia.

Una sconfitta che non ha permesso agli uomini di Mourinho di non essere in Champions League ed ‘accontentarsi’ della seconda competizione europea grazie al sesto posto ottenuto in Serie A. Il cammino europeo dello scorso anno però, oltre al successo del 2021/22 in Conference League, permette ai giallorossi di essere pressoché sicuri della prima fascia nel sorteggio dell’1 settembre.

In questo modo si eviteranno avversarie davvero dure nella fase a gironi. Primo fra tutti il Liverpool di Jurgen Klopp, quinto lo scorso anno in Premier League, ma anche il West Ham, vincitrice dell’ultima Conference. Al momento la prima fascia è composta da Villarreal, Bayer Leverkusen e Sporting Lisbona.

Molto poi dipenderà da come si svilupperanno i playoff per l’accesso all’Europa League. Al momento sono sicure della seconda fascia Rennes e Betis Siviglia, mentre il Brighton di Roberto De Zerbi è in terza fascia e rappresenterebbe una mina vagante da evitare. Quarta fascia che vede invece protagoniste Friburgo e Tolosa.

Foto: LaPresse