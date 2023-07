Le possibili avversarie del Napoli in Champions League: le fasce per il sorteggio e le insidie principali

Il nuovo Napoli di Rudi Garcia è pronto a ripetersi. In campionato così come in Champions League: la voglia è quella di ripetere una stagione da dieci, come quella dello scorso anno. Lo Scudetto è ritornato sulle maglie degli azzurri dopo 33 anni e vorranno far rimanere cucito al petto, per altro tempo, il tricolore. Ma non si sente solamente il profumo della massima serie: si sente anche la voglia di portare a casa un cammino vincente anche nella massima competizione europea per club.

I partenopei sono stati inseriti all’interno della prima fascia al momento delle estrazioni. Il Napoli è l’unica italiana testa di serie. I sorteggi della 69esima edizione dell’ex Coppa dei Campioni, almeno quelli per la fase a gironi, avverranno il 31 agosto: in questi giorni si stanno infatti disputando i playoff per scoprire le altre 6 squadre che prenderanno parte alla prossima Champions. Le prime giornate dei gironi invece, si disputeranno tra il 19 e il 20 settembre.

Ma chi potrebbe incontrare, da testa di serie, il Napoli? Occhio perché è solo apparenza: nonostante si tratti della seconda fascia, all’interno sono presenti grandi club. L’Arsenal, il Porto o ancora l’Atletico Madrid, il Lipsia, il Manchester United e poi il Borussia Dortmund ma soprattutto il Real Madrid di Ancelotti, che in Champions gioca un altro sport. Dunque adesso l’attesa sarà snervante e lunga sino al 31 agosto: bisogna mettersi comodi e iniziare a pensare come rimediare la formazione del Napoli.

SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE: LE FASCE

Prima Fascia – Napoli, Barcellona , Manchester City, Bayern Monaco, Benfica, PSG, Siviglia, Feyenoord

, Seconda fascia – Borussia Dortmund, Real Madrid, Manchester United, Atletico Madrid, Lipsia, Porto, Arsenal, Inter

Terza fascia – Lazio, Salisburgo, Milan, Stella Rossa, Shakhtar, altre squadre da determinare

Quarta fascia – Lens, Union Berlino, Newcastle, Real Sociedad, Celtic, altre squadre da determinare

Foto: LaPresse