ATP Umago 2023, Marco Cecchinato rimonta Shevchenko e si regala il derby con Sonego agli ottavi

Grande rimonta di Marco Cecchinato nel primo turno dell’ATP 250 di Umago (Croazia, terra battuta). In seguito alla sospensione per pioggia di ieri sul risultato di 5-3 40-40 (e servizio per l’italiano) in favore del russo Alexander Shevchenko (n.93 del ranking), l’italiano (n.96 al mondo) è tornato oggi in campo con più grinta e determinazione e, dopo aver perso il primo set per 6-4, è riuscito a ribaltare il match, chiudendo per 4-6 7-6(0) 6-3 dopo due ore e 43 minuti di gioco. Il nativo di Palermo ha così strappato il pass per gli ottavi di finale: ora sulla sua strada ci sarà il connazionale Lorenzo Sonego (testa di serie n.2).

Dopo la ripresa dal risultato di 5-3 40-40 (e servizio per l’italiano) in favore di Shevchenko, Cecchinato riesce a tenere la battuta e a salire dunque sul 5-4, ma subito dopo il suo avversario non trema nel suo turno di servizio e pone fine al primo set con un 6-4.

Cecchinato però è concentrato e nel secondo parziale la battaglia continua. Si arriva senza scossoni sul 3-3, poi l’azzurro subisce il break, ma è bravo subito dopo a rimettere le cose a posto con il controbreak che vale il 4-4. Il set prosegue con i due tennisti che riescono a tenere i successivi turni di servizio e si giunge così al tie-break. Qui il nostro portacolori cambia decisamente marcia e, grazie anche ad alcuni errori del suo avversario, conquista il secondo set con un incredibile 7-0.

La partita si sposta dunque al terzo parziale, dove Cecchinato comincia meglio salendo sul 3-1 (break nel terzo gioco). Subito dopo l’azzurro si porta anche a un passo dal 4-1, ma Shevchenko salva una palla break e poi accorcia sul 2-3. Nonostante la chance sprecata, l’italiano non perde coraggio e grazie a degli ottimi turni di servizio vola senza problemi sul 5-3. Arrivato a questo punto, il nativo di Palermo alza il ritmo in risposta e poi, alla seconda palla buona, chiude definitivamente la partita (6-3) con un break.

STATISTICHE – A fine sfida si può vedere come Cecchinato abbia convertito una palla break in più rispetto al suo avversario (4/8 per l’italiano e 3/8 per Shevchenko). Importante segnalare poi che nel corso dell’incontro l’italiano ha conquistato più punti rispetto al russo sia con la prima di servizio in campo (73% contro il 65% del numero 93 al mondo) sia con la seconda (52% contro il 51% di Shevchenko).

