La ‘fuga bidone’ di Pello Bilbao al Tour de France: quante posizioni ha guadagnato e dove può arrivare

Rientro scintillante e scoppiettante per il Tour de France 2023 dopo il giorno di riposo. In scena la decima tappa, inizio a tutta e poi fuga che va via: Pello Bilbao va a prendersi il successo parziale e, soprattutto, riesce a rientrare in classifica generale addirittura in sesta posizione.

L’iberico della Bahrain-Victorious partiva dall’undicesima piazza stamattina ed ha recuperato ben 2’53” (da aggiungere anche i dieci secondi di abbuono) sugli uomini di classifica.

Non è stata una vera e propria fuga bidone, ma in ogni caso un convincente guadagno per il 33enne che fino ad ora vantava due successi al Giro d’Italia e oggi ha conquistato la prima affermazione alla Grande Boucle.

Ora dove può arrivare Bilbao? I primi giorni di gara non sono stati convincenti e, sia sui Pirenei, che sul Massiccio Centrale, è andato in difficoltà. Dovrà difendersi in salita per puntare ad un piazzamento di qualità, ma, vista la performance odierna, ce lo aspettiamo all’attacco anche nei prossimi giorni.

