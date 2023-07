Kickboxing, Italia dominante ai Giochi Europei: arrivano 6 ori e 2 argenti!

Giornata dedicata alle finali per quel che concerne la kickboxing ai Giochi Europei 2023: otto gli azzurri giunti all’ultimo atto sulle sedici categorie previste, sei dei quali vincono e centrano oro e titolo, mentre i due italiani sconfitti conquistano la medaglia d’argento.

Ai risultati odierni vanno sommate le due medaglie di bronzo conquistate ieri, dopo le sconfitte in semifinale nella point fighting, da parte di Edoardo Bagarello nei -74 kg maschili e di Riccardo Albanese nei -84 kg maschili.

POINT FIGHTING

Poker di successi per gli azzurri, che trionfano in tutte le finali: nei -63 kg maschili Gabriele Lanzilao supera l’ellenico Georgios Tsampodimos Leovaris per 11-8, mentre nei -50 kg femminili Federica Trovalusci liquida la slovena Tyra Barada per 17-6, così come nei -60 kg femminili Francesca Ceci regola la magiara Andrea Busa per 7-4, infine nei –70 kg femminili Domenica Angelino piega la slovena Tina Baloh per 10-9.

LIGHT CONTACT

Bis d’oro per l’Italia, che vince entrambe le finali con gli azzurri protagonisti: nei -60 kg femminili Luna Mendy piega per 2-1 la slovena Urska Gazvoda, mentre nei -63 kg maschili Ivan Penzo liquida per 3-0 il tedesco Anis Triqui.

FULL CONTACT

Doppia sconfitta per gli italiani impegnati, che si accomodano sul secondo gradino del podio: nei -63.5 kg maschili Damiano Salvatore Tramontana cede per 0-3 all’azero Farid Aghamoghlanov, allo stesso modo nei -52 kg femminili Nicole Perona viene sconfitta dalla turca Emine Arslan per 0-3.

Foto: profilo Flickr World Games