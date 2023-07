Kickboxing, Giochi Europei 2023: otto azzurri in finale! Arrivano anche due bronzi per l’Italia

Giornata dedicata alle semifinali per quel che concerne la kickboxing ai Giochi Europei 2023: dieci gli azzurri ancora in gara sulle sedici categorie previste, otto dei quali vincono e centrano la finale, mentre i due italiani sconfitti conquistano la medaglia di bronzo.

POINT FIGHTING

Quattro vittorie su sei per gli azzurri in gara: nei -63 kg maschili Gabriele Lanzilao supera il magiaro Richard Veres per 14-11, mentre nei -50 kg femminili Federica Trovalusci elimina la magiara Szonja Hajnalka Torok per 12-6, infine nei -60 kg femminili Francesca Ceci piega la tedesca Kiara Mager per 9-6.

Nei -70 kg femminili Domenica Angelino regola per 9-8 la magiara Anna Kondar, invece nei -74 kg maschili Edoardo Bagarello viene sconfitto dal magiaro Martin Balint per 11-16, così come nei -84 kg maschili Riccardo Albanese viene battuto dall’irlandese Conor Johnson McGlinchey per 18-19.

FULL CONTACT

Entrambi vittoriosi gli italiani impegnati, che domani si giocheranno l’oro: nei -63.5 kg maschili Damiano Salvatore Tramontana batte il polacco Oskar Sobanski per 3-0, mentre nei -52 kg femminili Nicole Perona supera la bulgara Aleksandra Dimitrova per 3-0.

LIGHT CONTACT

Arriva la doppietta azzurra anche in questo caso, con le sfide per il titolo che si disputeranno domani: nei -60 kg femminili Luna Mendy piega per 2-1 l’irlandese Nicole Bannon, mentre nei -63 kg maschili Ivan Penzo regola per 3-0 il magiaro Gergo Szaraz.

