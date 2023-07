Italy Major Premier Padel 2023, Yanguas/Belasteguin compiono l’impresa contro Galan/Lebron, Di Nenno/Stupaczuk vincono ancora al terzo set

È terminata da poco la quinta giornata dell’Italy Major Premier Padel, secondo evento stagionale del Premier Padel 2023. Nella splendida cornice del Foro Italico di Roma si sono disputati quest’oggi tutti i quarti di finale di entrambi i tabelloni di fronte ai tantissimi appassionati presenti e le sorprese non sono mancate. Andiamo a scoprire tutto quello che è successo.

Vittoria clamorosa di Mike Yanguas e Fernando Belasteguin (teste di serie n.1): la coppia ispanico-argentina (n.6 del seeding) ha giocato un match di grandissimo spessore contro i numeri 1 del torneo Juan Lebron/Alejandro Galan e, complici anche i tanti errori dei loro avversari (oggi davvero sottotono), hanno vinto con un nettissimo 6-1 6-3. Ora ai quarti di finale Yanguas e Bela sfideranno Paquito Navarro/Federico Chingotto (coppia n.3 del torneo): questi ultimi hanno vinto l’ultimo incontro di giornata contro Mario Del Castillo/Miguel Benitez con un agile 6-0 6-1.

Nello spicchio basso del tabellone sono stati invece rispettati i pronostici, ma se da una parte Arturo Coello e Agustin Tapia (4) hanno battuto Luis Bergamini e Victor Ruiz (11) per 6-3 7-6(3) e hanno dunque strappato il pass per la semifinale senza grossissimi problemi, dall’altra Franco Stupaczuk e Martin Di Nenno (2) hanno dovuto sudare ancora tantissimo prima di vincere il loro match. I Superpibes, reduci da due incontri al terzo set prima del match odierno, sono andati infatti sotto di un parziale (6-7) contro Maxi Sanchez/Lucho Capra (9) e poi hanno rimontato con grandissima fatica, chiudendo la sfida con il punteggio finale di 6-7(2) 7-6(2) 6-4 dopo tre ore e tre minuti di gioco (da segnalare che nel terzo set Stupa e Di Nenno hanno recuperato dal 2-4).

Nel torneo femminile non ci sono state invece sorprese: Paula Josemaria/Ari Sanchez (1) hanno sconfitto Claudia Jensen e Veronica Virseda (7) per 6-1 5-7 6-1, Gemma Triay/Marta Ortega (2) si sono imposte contro Sofia Araujo/Jessica Castelló (8) per 6-4 6-1 e Delfina Brea/Bea Gonzalez (3) hanno battuto Aranzazu Osoro/Lucia Sainz (6) per 6-2 7-5. Ora in semifinale le teste di serie numero 1 affronteranno Brea/Gonzalez, mentre Triay/Ortega se la dovranno vedere con le gemelle Alayeto (5), brave oggi a imporsi contro Alix Colombon/Victoria Iglesias (10) con il risultato finale di 7-6(8) 6-3 dopo oltre tre ore di gioco sotto il sole cocente.

Foto: Giampiero Sposito/FITP