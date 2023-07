Golf, PGA Tour: Lucas Glover mantiene la testa del Barbasol Championship 2023 al giro di boa

Il Barbasol Championship 2023, torneo del PGA Tour che sta andando in scena sul percorso del Keene Trace Golf Club di Nicholasville, in Kentucky, è arrivato al suo giro di boa. Due round completati, 36 buche coperte, un uomo al comando della classifica: oggi come ieri è lo statunitense Lucas Glover a guardare tutti dall’alto verso il basso.

Per lui, dopo l’eccezionale 63 del primo giro, un altra ottima giornata con le 18 buche completate in 68 colpi: cinque i birdie, compreso un eccezionale 2 al PAR 3 della buca 18, a fronte di un solo bogey. Il suo score a metà torneo recita dunque -13 ed il vantaggio accumulato sugli altri inizia a farsi interessante.

I più vicini inseguitori hanno infatti due colpi da recuperare e sono dunque a -11. Si tratta del suo connazionale Adam Long, dello svedese Vincent Norman e dell’inglese Daniel Brown. Ad un ulteriore colpo di distanza troviamo invece un gruppo di quattro giocatori composto dai due sudafricani Jayden Schaper e Louis de Jager, lo statunitense Ryan Moore e il francese Adrien Saddier.

