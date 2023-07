Come sta Marcell Jacobs e quando torna? Niente Diamond League (per ora), speranza Molfetta

Marcell Jacobs ha disputato soltanto una gara all’aperto nel corso di questa stagione: lo scorso 9 giugno si è esibito in Diamond League a Parigi, offrendo una prestazione ben lontana dalle proprie potenzialità e chiusa con l’elevato tempo di 10.21. Quanto visto nella capitale francese aveva destato parecchie perplessità: la condizione fisica del velocista lombardo non era certo delle migliori, faceva troppa fatica in partenza, in transizione non riusciva a brillare e nel suo proverbiale lanciato non faceva la differenza. Dopo l’opaco riscontro raccolto in terra transalpina, il Campione Olimpico dei 100 metri ha deciso di fermarsi provvisoriamente e lo scorso 27 giugno aveva spiegato la propria situazione attraverso un post pubblicato sul profilo Instagram.

Marcell Jacobs era stato molto chiaro: “Ho fatto delle terapie che sono state abbastanza dolorose per poter recuperare il prima possibile. Tutto procede nella maniera migliore, stiamo lavorando bene e non vedo l’ora di tornare in pista e gareggiare in vista del Mondiale. Presto torneremo a divertirci insieme“. I problemi fisici che lo hanno attanagliato nelle ultime due annate agonistiche sono stati innumerevoli, anche se nel frattempo è comunque riuscito a conquistare la medaglia d’oro sui 60 metri ai Mondiali Indoor e sui 100 metri agli Europei nel 2022. L’obiettivo del Messia dell’atletica tricolore resta il Mondiale, in programma tra poco più di un mese a Budapest, ma sarà in condizione per puntare a un risultato di lusso?

Al momento resta anche l’incertezza su quando l’azzurro rientrerà in gara. Marcell Jacobs non risulta nelle starting list delle prossime tappe della Diamond League o degli eventi del World Tour, anche se chiaramente un atleta della sua caratura potrebbe decidere anche all’ultimo di presenziare e nessun organizzatore avrebbe problemi ad aggiungere un posto per il Campione Olimpico. Potrebbe però essere più probabile vederlo al via in occasione dei Campionati Italiani Assoluti, in programma a Molfetta nel weekend del 28-30 luglio. Sarà ai blocchi di partenza in Puglia per poi lanciare la volata verso la rassegna iridata (19-27 agosto)? Il rebus sulla sua attuale condizione di forma non è di facile risoluzione, nelle sue storie sui social compaiono immagini e video che lo ritraggono in pista per delle sessioni di allenamento.

Foto: Lapresse