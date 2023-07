Italy Major Premier Padel 2023: Cattaneo e Di Giovanni regalano spettacolo sul campo centrale, eliminati Graziotti/Sinicropi

È iniziato oggi l’Italy Major Premier Padel 2023, secondo torneo stagionale del Premier Padel e primo evento di sempre di questo circuito ad essere aperto anche per le donne. Al Foro Italico di Roma sono scese in campo nella giornata odierna diverse coppie maschili per disputare i rispettivi incontri validi per il primo turno (in campo femminile si è invece completata la fase di qualificazione e domani comincerà il tabellone principale) e, sebbene non abbiano giocato i big (entreranno tutti in gioco dal secondo turno che si svolgerà mercoledì), lo spettacolo è stato fin da subito moltissimo. Andiamo a scoprire tutto quello che è successo.

In casa Italia va subito menzionata la grandissima vittoria di Daniele Cattaneo e Lorenzo Di Giovanni sul campo centrale (aperto per la prima volta quest’anno per un evento così importante di padel). Le wild card azzurre hanno disputato un match di grande attenzione e hanno sconfitto i qualificati francesi Moreau/Inzerillo con un doppio 6-4 di qualità. Ora al prossimo turno Cattaneo e Di Giovanni dovranno vedersela con i pericolosissimi Paquito Navarro/Federico Chingotto (numeri 3 del seeding), in una sfida che comunque andrà a finire sarà sicuramente da ricordare per i due italiani.

Bene anche l’italo-argentino Denis Perino, che in coppia con il veterano Miguel Lamperti ha sconfitto gli argentini Mourino/Potto Albornoz con un abbastanza agile 6-4 6-2 e ha dunque strappato il pass per il difficilissimo sedicesimo di finale contro Momo Gonzalez/Sanyo Gutierrez (numeri 7 del torneo). Sono invece usciti di scena tutti gli altri azzurri che sono scesi in campo: le wild card Giulio Graziotti e Riccardo Sinicropi sono andate ko contro gli spagnoli J.Gonzalez/Luque per 6-1 6-4, i fratelli Jensen Sirvent hanno perso contro l’iberico Jose Rico e l’argentino Agustin Gutierrez (teste di serie n.16) con il punteggio di 6-3 6-4 e, infine, l’italo-argentino Nicolas Suescun si è arreso in coppia con lo spagnolo Garcia Rodrigo agli iberici Del Castillo/Benitez Lara per 6-3 6-4.

Per quanto riguarda gli stranieri, il successo più roboante di giornata è stato probabilmente quello nettissimo di Diestro/Leal contro Javier Rico/Leo Augsburger con un 6-0 6-2 in appena un’ora e 9 minuti di partita. Vittoria poi anche per i finalisti del Milano Premier Padel P1 2022, ovvero il brasiliano Lucas Bergamini e lo spagnolo Victor Ruiz (teste di serie n.11), che hanno battuto gli iberici Vilarino Gestoso/Oria per 7-6(10) 6-4. Delusione invece per Javier Ruiz/Juan Cruz Belluati (n.15 del seeding): la coppia ispanico-argentina non è riuscita ad arginare le offensive dei giovani Alonso/Esbri (entrambi classe 2001) e ha perso in rimonta per 3-6 6-2 6-4. Qui di seguito tutti i risultati di giornata.

I RISULTATI DI GIORNATA

T. Bueno (ESP)/R. Mendez (ESP) – R. Rivera (ESP)/A. Mercadal (ESP) 3-6 7-5 6-1

J. Rico (ESP)/A. Gutierrez (ARG) (16) – C. Jensen Sirvent (ITA)/E. Jensen Sirvent (ITA) (WC) 6-3 6-4

J. Gonzalez (ESP)/A. Luque (ESP) – G. Graziotti (ITA)/R. Sinicropi (ITA) (WC) 6-1 6-4

M. Del Castillo (ESP)/M. Benitez Lara (ESP) – N. Suescun (ITA)/P. Garcia Rodrigo (ESP) (Q) 6-3 6-4

E. Alonso (ESP)/J. Esbri (ESP) – J. C. Belluati (ESP)/J. Ruiz (ESP) (15) 3-6 6-2 6-4

D. Cattaneo (ITA)/L. Di Giovanni (ITA) (WC) – M. Moreau (FRA)/J. Inzerillo (Q) 6-4 6-4

J. Bautista (ESP)/J. Diaz Martinez (ESP) – A. Garcia (ESP)/P. Vera (ESP) 6-4 6-2

L. Bergamini (BRA)/V. Ruiz (ESP) (11) – I. Vilarino Gestoso (ESP)/S. Oria (ESP) 7-6 6-4

R. M. Duran (ESP)/J. Fermosell Delgado (ESP) – M. Ortega (ESP)/C. Marti (ESP) 6-7 6-1 6-4

M. Lamperti (ARG)/D. Perino (ITA) – F. Mourino (ARG)/I. Piotto Albornoz (ARG) 6-4 6-2

P. Melendez (ESP)/A. Melendez Amaya (Q) – J. Carlos Gaspar (ESP)/J. M. Mouliaa (ESP) 6-4 6-0

J. Diestro (ESP)/J. Leal (ESP) – J.Rico (ESP)/L. Augsburger (ARG) 6-0 6-2

Photo LiveMedia/Domenico Cippitelli