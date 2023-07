Italy Major Premier Padel 2023, Arturo Coello: “I campi del Foro Italico sono i più belli al mondo. Io e Tapia stiamo vivendo un momento fantastico”

Ormai ci siamo: oggi, domenica 16 luglio 2023, si disputeranno le due finali dell’Italy Major Premier Padel 2023, secondo evento stagionale del Premier Padel 2023, nonché primo torneo di sempre di questo circuito in cui sono presenti anche le donne. In campo maschile si contenderanno il trofeo le coppie Arturo Coello/Agustin Tapia (teste di serie n.4) e Paquito Navarro/Federico Chingotto (3), mentre nel torneo femminile il match per il titolo vedrà opposte Ari Sanchez/Paula Josemaria (1) a Gemma Triay/Marta Ortega (2).

A poche ore di distanza dall’inizio delle finali, abbiamo avuto l’occasione di intervistare Arturo Coello. Lo spagnolo classe 2002, che insieme a Tapia ha dominato incontrastato in questa prima parte di stagione (i due in coppia hanno vinto nove titoli nel World Padel Tour 2023 e sono saliti in vetta al ranking di quel circuito), ha parlato della semifinale vinta ieri contro Martin Di Nenno e Franco Stupaczuk (6-2 6-3 il risultato finale), dell’ultimo atto di oggi e di molto altro ancora.

In semifinale avete sconfitto due avversari di grande spessore. Che match è stato?

“È stata una buona partita da parte nostra, credo che abbiamo giocato molto bene dall’inizio alla fine. Dovevamo giocare così se volevamo passare il turno. Sono molto felice di aver vinto e di aver raggiunto una finale nel Premier Padel. Oggi cercheremo di godere di questo bellissimo posto”.

Te e Agustin avete provato sia il Campo Centrale che il Pietrangeli qui al Foro Italico. Qual è il campo migliore secondo te?

“Il campo centrale è molto più impattante, molto più grande, però credo che giocare in un campo storico come quello delle statue (il Pietrangeli, ndr) regali delle emozioni uniche e incredibili”.

Mi puoi fare una top three dei campi più belli in cui hai giocato?

“In vetta alla classifica metto assolutamente il Foro Italico di Roma, poi Parigi (sui campi del Roland Garros, ndr) e Madrid a pari merito”.

Si parla molto spesso di punto de oro e vantaggi. Te cosa preferisci?

“Durante il gioco non mi importa molto, però sinceramente se devo scegliere ti dico che preferisco i vantaggi”.

Com’è giocare in coppia con Tapia?

“È davvero bello, stiamo vivendo un momento unico. Abbiamo tanta connessione e giochiamo molto bene. Penso che alla fine l’allegria che esprimiamo in campo sia la cosa più importante e più bella”.

Siete soddisfatti per essere arrivati fino in finale?

“Sì, credo sia un’allegria molto grande poter giocarsi il titolo e soprattutto godersi la tanta gente che c’è qua al Foro Italico di Roma. Qui l’atmosfera è davvero pazzesca”.

Vincerete voi oggi?

Lo spero (ride, ndr).

