F1 in tv, GP Gran Bretagna 2023: orari TV8 e Sky, programma, streaming

Si entra ufficialmente nel vivo del fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sul tracciato di Silverstone oggi saranno i cronometri a parlare, dato che saranno in scena le qualifiche che andranno a comporre la griglia di partenza della gara di domani.

LA DIRETTA LIVE DI FP3 E QUALIFICHE DI F1 ALLE 12.30 E ALLE 16.00

Il sabato sulla pista inglese prenderà il via alle ore 12.30 italiane (le ore 11.30 locali) con la terza sessione di prove libere, che saranno fondamentali soprattutto per Charles Leclerc che ieri ha saltato in toto la FP2 per colpa di problemi elettrici alla sua SF-23. Il clou della giornata arriverà alle ore 16.00 con l’avvio della Q1.

Si annuncia un grande favorito per la pole position di Silverstone, e non potrà che essere il solito Max Verstappen, ma alle sue spalle la Ferrari non appare lontana. Ieri Carlos Sainz ha concluso a soli 22 millesimi dal campione del mondo, distanziando Mercedes e Aston Martin, con la Rossa che vuole confermarsi seconda forza del lotto.

Il sabato del Gran Premio di Gran Bretagna di F1 sarà trasmesso in diretta da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport Summer (201) solo per le qualifiche, mentre su Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213) sarà visibile l’intero sabato. Su TV8 (canale 125 di Sky e 8 del digitale terrestre) sarà disponibile la differita delle qualifiche dalle ore 19.40. In streaming si potrà seguire su NOW, SkyGO e su tv8.it per quanto riguarda le qualifiche. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta di ogni turno o sessione, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della Formula Uno.

CALENDARIO GP GRAN BRETAGNA F1 OGGI

Sabato 8 luglio

Ore 12.30-13.30 Prove libere 3

Ore 16.00-17.00 Qualifiche

Differita su TV8: ore 19.40

Repliche su Sky Sport F1: ore 19.00, 21.00 e 22.45

PROGRAMMA GP GRAN BRETAGNA 2023: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Summer (201, solo per le qualifiche)), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213).

Diretta streaming: NOW, SkyGO e tv8.it per le qualifiche

Diretta Live testuale: OA Sport

Foto: Lapresse