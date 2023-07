Italia-Francia oggi in tv, Mondiali pallanuoto 2023: orario, programma, streaming

Con un giorno di ritardo rispetto alle donne, anche per gli uomini è giunto il momento di scendere in acqua ai Mondiali 2023 di pallanuoto, che vedranno oggi, lunedì 17 luglio, alle ore 06.30 italiane, il Settebello di Sandro Campagna sfidare la Francia nella prima giornata del Girone B a Fukuoka, in Giappone, al Marine Messe Fukuoka Hall B.

Questa la numerazione dell’Italia: 1 Marco Del Lungo (capitano), 2 Francesco Di Fulvio, 3 Alessandro Velotto, 4 Luca Marziali, 5 Andrea Fondelli, 6 Giacomo Cannella, 7 Vincenzo Renzuto Iodice, 8 Gonzalo Echenique, 9 Nicholas Presciutti, 10 Lorenzo Bruni, 11 Edoardo Di Somma, 12 Francesco Condemi, 13 Gianmarco Nicosia.

La diretta tv di Italia-Francia sarà assicurata da Rai 2 HD e Sky Sport Summer, mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play, Sky Go, Now e Recast TV, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale del match del Settebello.

CALENDARIO ITALIA-FRANCIA OGGI

Lunedì 17 luglio

02.00 Kazakistan-Stati Uniti (Gruppo A) – Recast TV

03.30 Australia-Grecia (Gruppo A) – Rai Sport HD, Rai Play, Recast TV

05.00 Canada-Cina (Gruppo B) – Rai Sport HD, Rai Play, Recast TV

06.30 Francia-Italia (Gruppo B) – Rai 2 HD, Sky Sport Summer, Rai Play, Sky Go, Now, Recast TV

09.00 Argentina-Croazia (Gruppo C) – Recast TV

10.30 Montenegro-Sudafrica (Gruppo D) – Recast TV

12.00 Ungheria-Giappone (Gruppo C) – Recast TV

13.30 Serbia-Spagna (Gruppo D) – Sky Sport Arena, Sky Go, Now, Recast TV

Foto: LiveMedia/Luigi Canu