Italia-Francia oggi, Europei hockey pista 2023: orario, programma, tv, streaming

Dopo la prova contro il Portogallo, per la nazionale italiana impegnata negli Europei maschili 2023 di hockey su pista, in corso di svolgimento a Sant Sadurni D’Anoia, non c’è tempo di respirare.

All’orizzonte c’è infatti il match contro la temibilissima Francia dei fratelli Di Benedetto – chiare origini italiane – che in questo appuntamento continentale vuole ancora una volta stupire.

Ci si attende una partita tirata, come successo una settimana fa in occasione del Goldencat, in quel caso match vinto 2-1 dagli azzurri, in cui i dettagli faranno la differenza fra vincere, pareggiare o perdere.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Francia, match valido per la seconda giornata della fase a gironi degli Europei 2023 di hockey su pista. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su www.fisrtv.it e in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-FRANCIA, EUROPEI HOCKEY PISTA 2023

Fase di Qualificazione – Girone A

Martedì 18 Luglio 2023 – ore 21:oo – Italia-Francia

PROGRAMMA ITALIA-FRANCIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non disponibile

Diretta streaming: www.fisrtv.it

Diretta testuale: OA Sport

Foto: Clara Lianez / utilizzo FISR