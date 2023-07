Irlanda-Italia, Test Match rugby 2023: orario, programma, tv, streaming

Continua il percorso d’avvicinamento della Nazionale Italiana di rugby alla Coppa del Mondo di Francia 2023 che partirà a settembre e questo sabato, a Dublino, secondo test match amichevole per gli azzurri di Kieran Crowley che affronteranno l’Irlanda.

L’Italia arriva a questo appuntamento dopo il ko per 25-13 subito contro la Scozia sabato scorso. Una sconfitta più dura nel punteggio di quello che ha detto il campo, ma che ha comunque visto un’Italia ancora tutta da costruire, molto sperimentale, dove alcune cose hanno funzionato – soprattutto in difesa e sui punti d’incontro – ma con molta strada da fare, soprattutto palla in mano.

L’Irlanda è al suo primo impegno estivo, dovrà fare a meno per squalifica di Jonathan Sexton, ma è anche la squadra che arriva alla Rugby World Cup con i favori del pronostico e per i ragazzi di Kieran Crowley sarà una sfida molto probante. Sicuramente vedremo molte novità rispetto a Edimburgo, con il ct neozelandese che farà ruotare la rosa per testare tutti i giocatori in vista delle convocazioni definitive per i Mondiali.

La partita tra Irlanda e Italia è in programma sabato 5 agosto alle ore 21.00 all’Aviva Stadium di Dublino e il match sarà trasmesso in diretta tv su TV8 e sul satellite su Sky Sport Arena, mentre sarà visibile in diretta streaming su SkyGo e NowTv.

CALENDARIO IRLANDA-ITALIA, RUGBY

Sabato 5 agosto

Ore 21.00 Irlanda-Italia – Diretta tv su TV8 e Sky Sport Arena

PROGRAMMA IRLANDA-ITALIA: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: TV8, Sky Sport Arena

Diretta streaming: SkyGo e NowTv

Foto: Federrugby via Getty Images