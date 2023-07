Inter-Lugano oggi, amichevole calcio: programma, orario d’inizio, tv e streaming

È tempo di prepararsi in vista della prossima stagione. Siamo in piena estate ma è anche il momento più caldo per quanto riguarda i ritiri. I diversi club di Serie A infatti, hanno da qualche giorno iniziato la preparazione estiva in vista della stagione 2023/2024 e tra le venti formazioni, c’è anche l’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri, dallo scorso 10 luglio, si sono radunati ad Appiano Gentile per svolgere la fase iniziale del ritiro, fatta di viste mediche e primi test fisici.

Tra 6 giorni, per la precisione il 24 luglio, la Beneamata partirà per una tournée in Giappone sino al 1° agosto e avrà l’opportunità di scontrarsi in amichevole prima con l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo e poi con il PSG. Ma nel frattempo nella giornata di oggi, Lautaro Martinez e compagni scenderanno per la prima volta sul terreno di gioco, in vista della prossima annata, per disputare una gara amichevole.

In data odierna, martedì 18 luglio a partire dalle ore 18.30, i nerazzurri se la vedranno con il Lugano in un match amichevole e un allenamento congiunto a porte chiuse, che si terrà all’interno della Pinetina. Un incontro che sta diventando sempre più una consuetudine visto che negli scorsi anni si è sempre giocato in estate e durante i ritiri interisti.

Anche quest’oggi insomma, le due compagini avranno modo di scontrarsi. Per quanto riguarda la visione della partita, attualmente non sono previste dirette tv o streaming. Bisognerà attenzionare il sito dell’Inter in attesa di eventuali novità così come la stessa Inter Tv (canale 232 di Sky), che potrebbe magari mandare in onda le immagini. Anche l’opzione canali social del club è papabile.

