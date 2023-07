IndyCar, un doubleheader da non perdere attende i protagonisti in Iowa

Una caldissima estate d’azione per quanto riguarda l’IndyCar Series continua in Iowa con un doubleheader da non perdere. La bagarre è garantita nel catino di Newton, ovale che non ha paragoni nel calendario ed in cui storicamente non sono mancate le emozioni.

L’impianto di questo week-end non ha eguali nell’intero calendario, il penultimo ovale in programma prima del tracciato di Gateway. La metratura complessiva è di 0.875 miles (1.408 km), le quattro curve hanno una pendenza progressiva di 12°-14° che per certi versi richiama al Richmond Raceway.

Helio Castroneves (2017), Josef Newgarden (2022 race-1, 2020 race-2, 2016), Simon Pagenaud (2020 race-1) sono coloro che vantano almeno un successo in questo specifico round che da qualche anno a questa parte accoglie ben due gare, l’unico doubleheader del campionato vista la cancellazione della ‘doppietta’ di Detroit.

Occhi puntati ovviamente su Alex Palou, secondo nella gara di Toronto di settimana scorsa ed ampiamente leader del campionato. Il #10 di Ganassi si sta confermando ad ogni evento come l’uomo da battere, il gap con i rivali in classifica sta diventando significativo con il passare delle competizioni.

Il catalano vanta oltre 100 punti sul compagno di squadra Scott Dixon, neozelandese che precede il temibile Newgarden. Il #2 di Penske, vincitore a maggio della Indy500, insegue un successo per rilanciarsi in campionato, una missione non scontata visto l’incredibile rollino di marcia imposto dal forte pilota spagnolo di Ganassi.

Foto. LaPresse