IndyCar, Toronto: Lundgaard festeggia con Rahal

Christian Lundgaard firma a Toronto la prima gioia in carriera nell’IndyCar Series. Il giovane danese trionfa in Canada regalando a Rahal una meravigliosa affermazione, una missione che mancava dal 2020 quando Takuma Sato vinse la Indy500. Alex Palou mantiene saldamente la vetta del campionato concludendo al secondo posto.

Christian Lundgaard (Rahal Letterman Lanigan Racing #15) ha gestito al meglio la pole al via, una partenza più che mai concitata che ha visto una significativa carambola in curva 1 che ha visto in crisi alcuni protagonisti come Jack Harvey (Rahal #30), Ryan Hunter-Reay (Ed Carpenter Racing #20), Benjamin Pedersen (Foyt #55) e Tom Blomqvist (Shank #60), britannico che è stato chiamato per rimpiazzare provvisoriamente il francese Simon Pagenaud dopo il terribile crash di Mid-Ohio.

Tutto è rimasto intatto fino alla 41a tornata quando, in curva 10, il transalpino Romain Grosjean (Andretti #28) è finito contro le barriere. La sfida è entrata nel vivo, molte auto hanno optato per una strategia alternativa che successivamente si rivelerà fallimentare.

Lundgaard avrà la chance di riprendere successivamente il primato, il danese regalerà emozioni beffando nel primo veloce segmento di pista il leader del campionato Alex Palou. Il catalano di Ganassi #10 sarà successivamente tallonato anche dall’americano Colton Herta (Andretti #26) e dall’australiano Will Power (Penske #12). Il primo coglierà il terzo posto, l’altro dovrà arrendersi in seguito ad un pit extra per un piccolo rabbocco di carburante.

Rahal non primeggiava dal 2020 come già detto, ma anche il 21enne nativo di Hedensted non si imponeva dal medesimo anno. Dobbiamo infatti risalire all’evento di FIA F2 al Mugello per trovare un acuto da parte del danese, un lunghissimo digiuno che finalmente si spezza.

Prossima tappa tra una settimana in Iowa con un doubleheader da non perdere.

CLASSIFICA INDYCAR TORONTO

1 45 RUN Christian Lundgaard Rahal Letterman Lanigan Racing 85 P 93 18.795 24.840 17.227 1:04.134 100.253 1:01.218 105.028 2

2 10 RUN Alex Palou Chip Ganassi Racing 85 P 118 11.789 11.789 18.852 25.357 17.577 1:05.066 98.816 1:02.069 103.588 2

3 26 RUN Colton Herta Andretti Autosport 85 P 71 15.060 3.271 18.819 25.333 17.289 1:05.382 98.339 1:01.846 103.962 2

4 9 RUN Scott Dixon Chip Ganassi Racing 85 P 16 15.760 0.700 18.724 25.210 17.483 1:03.471 101.299 1:01.860 103.938 2

5 2 RUN Josef Newgarden Team Penske 85 P 27 19.242 3.482 18.833 25.063 17.480 1:06.846 96.186 1:01.741 104.138 2

6 3 RUN Scott McLaughlin Team Penske 85 P 0 19.480 0.238 19.071 25.084 17.248 1:03.542 101.187 1:01.583 104.405 2

7 11 RUN Marcus Armstrong Chip Ganassi Racing 85 P 9 22.800 3.321 18.968 25.370 17.327 1:05.580 98.043 1:01.828 103.992 2

8 5 RUN Pato O’Ward Arrow McLaren 85 P 41 23.998 1.198 18.802 25.150 17.176 1:04.573 99.571 1:01.548 104.464 2

9 15 RUN Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing 85 P 2 26.688 2.690 18.771 25.529 17.515 1:04.933 99.018 1:02.245 103.296 4

10 6 RUN Felix Rosenqvist Arrow McLaren 85 P 56 28.602 1.914 19.061 25.106 17.265 1:05.265 98.515 1:01.544 104.472 3

11 8 RUN Marcus Ericsson Chip Ganassi Racing 85 P 3 33.563 4.960 18.790 25.288 17.440 1:06.434 96.782 1:01.988 103.724 3

12 78 RUN Agustin Canapino Juncos Racing 85 P 40 35.262 1.699 18.910 25.520 17.420 1:09.105 93.041 1:02.445 102.964 2

13 21 RUN Rinus VeeKay Ed Carpenter Racing 85 P 36 35.638 0.376 19.109 25.463 17.356 1:06.034 97.368 1:02.220 103.336 2

14 12 RUN Will Power Team Penske 85 P 50 36.347 0.709 19.000 25.174 17.385 1:05.617 97.987 1:01.903 103.866 3

15 27 RUN Kyle Kirkwood Andretti Autosport 85 P 59 37.161 0.814 18.772 24.989 17.250 1:04.137 100.248 1:01.407 104.705 4

16 7 RUN Alexander Rossi Arrow McLaren 84 O 18 1 lap 1 lap 19.095 25.601 17.374 1:05.879 97.597 1:02.461 102.938 3

17 14 RUN Santino Ferrucci A.J. Foyt Enterprises 82 P 200 3 laps 2 laps 19.469 25.883 17.850 1:10.217 91.568 1:03.462 101.314 6

18 77 RUN Callum Ilott Juncos Racing 81 P 93 4 laps 1 lap 19.075 25.508 17.354 1:06.554 96.607 1:02.418 103.009 4

19 51 RUN Sting Ray Robb Dale Coyne Racing 81 O 200 4:47.7967 4:47.7967 19.435 26.073 17.933 1:06.055 97.337 1:03.591 101.109 4

20 18 RUN David Malukas Dale Coyne Racing 69 P 101 16 laps 12 laps 19.142 25.468 17.445 1:03.834 100.724 1:02.376 103.078 3

Foto. LaPresse