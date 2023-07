GTWC Europe Misano Adriatico 2023: in Q1 Marciello e Mercedes contro tutti

Raffaele Marciello e Mercedes dominano la scena a Misano Adriatico al termine della Q1 del secondo atto del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. Lo svizzero guiderà il gruppo domani per la 14a volta in carriera, perfetto nuovamente contro il cronometro nell’impegnativo impianto che annualmente accoglie anche il Motomondiale.

La Ferrari #14 di Emil Frey Racing insegue con Giacomo Altoé, Henrique Chaves (Garage 59 #188/McLaren) si colloca in terza piazza come il migliore tra i Bronze. Quarto tempo per Frédéric Vervisch (Comtoyou Racing #12/Audi), sesto per Nicolai Kjærgaard (Garage 59 #159/McLaren).

Lontane, invece, le BMW. WRT ha faticato a tenere il ritmo dei migliori, Charles Weerts #32 ha dovuto infatti accontentarsi della 22a piazza. Difficile inizio del sabato di Misano anche per Valentino Rossi, presente in ventiquattresima posizione.

La Q1 italiana del GTWC Europe è stata interrotta nel cuore della seconda parte della qualifica in seguito ad un problema per l’Audi #99 di Tresor Attempto Racing all’uscita della ‘Rio’. Sessanta minuti di gara si svolgeranno questo pomeriggio a partire dalle 14.00. Come sempre vi sarà un cambio pilota obbligatorio nel cuore di un evento in cui il caldo può essere una variabile da tenere in considerazione.

Foto: LPS