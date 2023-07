Golf, Trevor Cone guida il Barbasol Championship ad una tornata dal termine

Quando ci si avvicina sempre più all’avvio dell’ultimo Major stagionale, vanno verso la chiusura i due tornei settimanali organizzati in collaborazione tra PGA Tour e DP World Tour. Detto dello Scottish Open (clicca qui per la cronaca del terzo giro), ci focalizziamo ora sul Barbasol Championship (montepremi 3,8 milioni di dollari). Ad una tornata dalla conclusione la classifica è alquanto corta.

Al comando troviamo Trevor Cone. L’americano balza in testa scalando ben 13 posizioni grazie ad un super round da -9 bogey free. Cone si issa a -17 (199 colpi) e vanta una lunghezza di margine sul connazionale Lucas Glover (foto) e sullo svedese Vincent Norman. -14 e quarta posizione in solitaria per il francese Adrian Sadder, seguito ad un colpo di distanza dall’inglese Nathan Ramsey e dal sudafricano Jayden Schaper.

Sul percorso par 72 del Keene Trace Golf Club di Nicholasvile (Kentucky, Stati Uniti) chiudono la top ten in settima posizione con il punteggio di -13 i francesi Alexander Levy e David Ravetto, l’inglese Daniel Brown, lo svedese Marcus Kinhult, il canadese Taylor Pendrith e l’americano Grayson Murray. Giornata storta per Adam Long, che scivola dal secondo al quattordicesimo posto a causa del -1 giornaliero che lo fa stazionare ad un complessivo -12. Nella serata di domenica spazio all’ultimo e decisivo round.

