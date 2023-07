Golf, PGA Tour: Brendon Todd guida un John Deere Classic nel segno dell’equilibrio

È il grande equilibrio a farla da padrone al John Deere Classic, torneo del PGA Tour che sta andando in scena sul percorso del TPC Deere Run di Silvis, in Illinois. Sono ben 13 i giocatori racchiusi in soli tre colpi, molti di più quelli che ancora possono nutrire speranze di piazzamento e magari anche di vittoria.

Dopo 54 buche la testa della classifica è occupata da Brendon Todd con il punteggio di -16. Un torneo eccezionale sinora il suo, condotto nel segno della grande costanza di rendimento: 66, 65, 66 il suo score, condito da un terzo giro chiuso con tre birdie ed un eccezionale eagle al par 5 della buca 2.

I primi tre inseguitori sono Alex Smalley, Denny McCarthy e Adam Schenk, tutti a -15 e dunque ad una sola lunghezza di distanza dal leader. A -14 invece il solo Peter Kuest, al secondo torneo di alto livello consecutivo. Ben otto sono invece i giocatori col punteggio di -13: Chris Kirk, JT Poston, Jonas Bluxt, Lucas Glover, Kevin Roy, Mark Hubbard, William Mouw e Cameron Young.

Foto: LaPresse