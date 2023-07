Golf, PGA Tour 2023: rimonta stellare di Sepp Straka. L’austriaco si aggiudica il John Deere Classic

I golfisti del PGA Tour si mettono alle spalle una nuova settimana di fatiche. Si è da poco concluso infatti il John Deere Classic 2023 (montepremi 7,4 milioni di dollari), evento nato nel 1971 che storicamente fa da apripista al The Open Championship. Grazie ad un ultimo round da sogno Sepp Straka sorprende tutti risalendo dalla 14esima posizione sino alla vittoria.

L’austriaco chiude in vetta con lo score complessivo di -21 (263 colpi), archiviando la kermesse dell’Illinois con una quarta tornata da -9 macchiata solamente dal doppio bogey maturato alla buca 18. Ultima hole che tuttavia non ha compromesso il cammino di Straka, che nonostante il doppio errore vanta due lunghezze di margine sui più immediati inseguitori che portano i nomi degli americani Brendon Todd ed Alex Smalley.

Sul percorso par 71 del TPC Deere Run di Silvis (Illinois, Stati Uniti) in quarta posizione con il punteggio di -18 troviamo lo svedese Ludvig Aberg e lo statunitense Adam Schenk. Chiudono la top ten in sesta piazza con -16 il cinese di Taipei Kevin Yu, ed i padroni di casa Cameron Young, Grayson Murray, Mark Hubbard, Lucas Glover, J.T. Poston e Denny McCarthy. Ottimo round conclusivo per Seamus Power. L’irlandese piazza un solido -7 risalendo di 26 posizioni fino al 13° posto conclusivo. Disastroso epilogo invece per lo statuniense Kevin Roy, che si perde in un nefasto +2 vanificando le chance di vittorie maturate fino al sabato.

Per Straka, trentenne di Vienna, il successo colto a Silvis è il terzo della carriera da professionista, ed il secondo nel PGA Tour dopo l’Honda Classic 2022. Nel prossimo fine settimana spazio a Barbasol Championship (montepremi 3,8 milioni di dollari), e Genesis Scottish Open (montepremi 9 milioni di dollari), poi sarà tempo di Open Championship.

Foto: LaPresse