Polo femminile, Italia d’argento agli Europei 2023: alla Germania il titolo continentale

L’Italia si è classificata seconda ai Campionati Europei 2023 di polo femminile, giocati in casa al Punta Ala Polo Club: le azzurre hanno ceduto alla Germania nella sfida decisiva e non sono riuscite a difendere il titolo conquistato nella terza edizione della manifestazione continentale.

Alice Coria, Lavinia Elser, Costanza Marchiorello, Maria Vittoria Marchiorello, Maitena Marrè, Clara Francisca Martinez Ferrario, Camila Rossi e Ginevra Visconti, guidate dal capo equipe Alessandro Giachetti e dal coach Franco Piazza, hanno conquistato la medaglia d’argento.

Nelle precedenti tre edizioni degli Europei l’Italia aveva vinto loro sia nell’edizione di Chantilly 2017 che in quella di Milano 2021, mentre si era classificata seconda in quella di Villa a Sesta 2018: le azzurre anche in quell’occasione avevano ceduto il passo alla Germania.

Risultati

1a giornata – giovedì 6 luglio

Italia-Inghilterra 7-6

Francia-Germania 6-6 (4-5 d.t.r.)

2a giornata – sabato 8 luglio

Italia-Francia 7-6

Germania-Inghilterra 6-4

3a giornata – domenica 9 luglio

Francia-Inghilterra 5-2

Italia-Germania 2-6

Classifica finale

Germania (Union) 3 vittorie

Italia (U.S. Polo Assn.) 2

Francia (Bellettini) 1

Inghilterra (Palazzo Gallia) 0

Albo d’oro

2017 Italia

2018 Germania

2021 Italia

2023 Germania

Foto: Press FIP Ladies EPC Punta Ala 2023