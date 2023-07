Golf: Italia femminile seconda negli Europei a squadre nella categoria Girls

L’Italia si è classificata seconda negli Europei a squadre femminili, categoria Girls, al Golf d’Hossegor in Francia. Il team composto da Francesca Pompa, Francesca Fiorellini, Ginevra Coppa, Matilde Partele, Natalia Aparicio e Paris Appendino si è arreso in finale per 4,5-2,5 alla Spagna, compiendo comunque una bella corsa sotto la guida di Roberto Zappa, Anna Roscio e Alex Senoner, rispettivamente commissario tecnico, team manager e allenatore. Al terzo posto l’Olanda (4-3 sulla Svezia), poi Irlanda, Inghilterra, Danimarca e Francia.

Nel campionato Ladies, invece, il team azzurro composto da Maria Vittoria Corbi, Matilde Innocenti Angelini, Benedetta Moresco, Anna Zanusso, Alessia Nobilio e Caterina Don è risultato 13°, non senza una particolare sfortuna visto il livello delle azzurre. Il titolo è appannaggio della Spagna (4,5-2,5 sull’Inghilterra), terzo gradino del podio per la Germania. Azzurre guidate da Stefano Sardi, Enrico Trentin e Stefano Soffietti, rispettivamente capitano, advice giver e allenatore.

L’Amateur Team Championship, invece, ha visto il gruppo tricolore finire settimo, in questo caso con la squadra composta da Flavio Michetti, Lucas Nicolas Fallotico, Matteo Cristoni, Julien Paltrinieri, Pietro Bovari e Riccardo Fantinelli. Anche in questo caso successo della Spagna sulla Danimarca in finale, con l’Irlanda terza a scapito dell’Inghilterra. Staff: Alberto Binaghi, Alain Vergari, Massimo Messina e Simone Armando Colozza, rispettivamente commissario tecnico e vice, preparatore atletico/nutrizionista e capitano.

Settima anche l’Italia del Boys Team Championship, con il gruppo formato da Bruno Frontero, Michele Ferrero, Biagio Andrea Gagliardi, Giovanni Daniele Binaghi, Marco Florioli e Luca Memeo. Nella fattispecie, è la Svezia a prendersi il titolo sulla Francia; terzo posto per l’Inghilterra.

Foto: Mr.Somchai Sukkasem / Shutterstock.com