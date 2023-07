Golf: Rory McIlroy accelera nel finale e fa suo lo Scottish Open 2023. Migliozzi fuori dalla top50

Dopo quattro giorni di spettacolare golf sul percorso del Renaissance Club di North Berwick, in Scozia, l’ambitissimo titolo dello Scottish Open 2023 è andato a Rory McIlory. Il nordirlandese centra così il secondo successo consecutivo nei tornei delle Rolex Series, dopo il trofeo alzato al Hero Dubai Desert Classic nel mese di gennaio.

Un successo prestigiosissimo in una carriera sempre più scintillante che gli permette di tornare al numero 2 dell’ordine di merito mondiale. Il punteggio con cui il nordirlandese si è imposto in Scozia è stato un -15, raggiunto grazie ad un finale straordinario: dopo aver perso quattro colpi nelle prime nove buche ed aver accarezzato l’ennesima beffa all’ultimo giro di queste stagioni, McIlroy ha infilato quattro birdie nelle ultime otto e due nelle ultime due, necessari per superare un agguerritissimo Robert MacIntyre.

Lo scozzese è andato infatti ad un passo dal vincere il torneo di casa, chiudendo a -14 grazie ad un ultimo giro semplicemente eccezionale. Cinque i birdie per lui, a cui va aggiunto l’eagle al PAR 5 della 10 e lo sfortunato bogey alla buca 16, che in qualche modo si è rivelato decisivo per fargli mancare anche un possibile playoff. Si potrà comunque consolare con un balzo importantissimo nella classifica per il team di Ryder Cup, che lo vede ora al terzo posto.

Tre i giocatori che condividono il terzo posto, seppur ben distanti dalla coppia di testa, con il punteggio di -10. Si tratta di Scottie Scheffler, che rimane dunque numero uno al mondo, il sudcoreano Byeong Hun An e lo svedese David Lingmerth. Chiudono la top 10 Tyrrell Hatton, Tommy Fleetwood, Tom Kim, J.T. Poston e Rasms Hojgaard. Guido Migliozzi, unico italiano ad aver superato il taglio, chiude forte recuperando posizioni fino alla 54a.

Foto: LaPresse