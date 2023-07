Europei Under 21 oggi: chi gioca, calendario partite 2 luglio, orari, tv e streaming

Si completeranno oggi, domenica 2 luglio, i quarti di finale degli Europei Under 21 in corso di svolgimento in Georgia e Romania. Entrambe le partite saranno visibili sulla Rai.

La prima partita odierna andrà in scena alle 18.00 e vedrà di fronte Inghilterra e Portogallo.

Gli inglesi hanno vinto il proprio gruppo (il girone C) con tre vittorie in altrettanti incontri (contro Germania, Repubblica Ceca e Israele) e senza subire gol.

I lusitani, invece, hanno strappato la qualificazioni grazie ad un rigore trasformato all’89’ contro il Belgio nell’ultima partita del gruppo A.

Alle 21.00, invece, in campo Francia e Ucraina per l’ultimo quarto di finale in programma.

I transalpini hanno vinto a punteggio pieno il raggruppamento D, dove era inserita anche l’Italia.

L’Ucraina ha chiuso seconda il girone B dietro alla Spagna solo per la differenza reti e venendo raggiunta sul 2-2 dalla Roja solo allo scadere.

Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio tutti i match degli Europei Under 21 di calcio in tv di oggi, domenica 2 luglio, e come seguirli.

ELENCO COMPLETO PARTITE EUROPEI UNDER 21 OGGI

Domenica 2 luglio

Ore 18.00 Europei Under 21, quarti di finale: Inghilterra-Portogallo – Diretta tv su RaiSport, diretta streaming su RaiPlay

Ore 21.00 Europei Under 21, quarti di finale: Francia-Ucraina – Diretta tv su RaiSport, diretta streaming su RaiPlay

Foto: LaPresse