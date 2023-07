Giro Donne 2023: nessuna frattura per Elisa Longo Borghini, domani deciderà se restare in gara

Il peggio è passato per fortuna. Una caduta terribile quella di Elisa Longo Borghini nell’ultima discesa odierna al Giro Donne 2023, poi l’azzurra si è rialzata, è arrivata al traguardo sulle sue gambe ed è andata subito in ospedale per effettuare dei controlli.

La campionessa d’Italia non ha riportato fratture. Ad annunciarlo è la sua squadra, la Lidl-Trek: “Possiamo confermare che ha lasciato l’ospedale, dove è stata sottoposta ad una radiografia del bacino e della spalla destra, che ha escluso la presenza di fratture. Ha anche subito una scansione cerebrale, poiché ha battuto la testa durante l’incidente (sebbene senza danni al casco), che è risultata negativa”.

E ancora: “Elisa si è sottoposta anche a visita neurologica, che ha escluso ulteriori conseguenze. Alla fine ha riportato contusioni e abrasioni al lato destro del corpo”.

Per quanto riguarda una possibile ripartenza l’azzurra deciderà solamente domani in mattinata.

credit by Massimo Fulgenzi – Sprint Cycling Agency