Ginnastica ritmica, le Farfalle sono tornate: spettacolare vittoria in World Challenge Cup, Bulgaria battuta

Le Farfalle sono tornate a risplendere, come hanno sempre saputo fare nel corso della loro leggendaria storia. L’Italia ha vinto il concorso generale della tappa di World Challenge Cup andata in scena a Cluj-Napoca (Romania), ottenendo il primo successo stagionale sul giro completo, l’unico evento presente anche alle Olimpiadi.

Alessia Maurelli e compagne hanno faticato nella prima parte dell’annata agonistica (anche a causa di note ragioni extra-sportive), incappando in qualche passo a vuoto in Coppa del Mondo e fermandosi al quarto posto agli Europei, ma in occasione di questo appuntamento del secondo circuito internazionale per importanza sono riuscite a ritrovarsi e a ruggire in maniera perentoria. Si tratta del momento più propizio per battere un colpo, alla vigilia della tappa finale della Coppa del Mondo a Milano e a poco più di un mese dai Mondiali di Valencia, dove bisognerà anche conquistare la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Le Farfalle si sono imposte con il punteggio complessivo di 70.050 punti: dopo il 36.550 ottenuto ieri con i cinque cerchi, le nostre portacolori si sono confermate anche con i tre nastri e due palle (33.500, 17.400 di D Score, 8.350 per l’artisticità, 7.750 di esecuzione). Le ragazze di Emanuela Maccarani hanno sonoramente battuto la Bulgaria: le Campionesse del Mondo si sono fermate a quota 66.250 (34.900+31.350).

Il podio è stato completato dal Brasile (64.550), che ha preceduto la Polonia (64.250) e l’Ucraina (63.800). Erano assenti altre formazioni quotate come Israele e Spagna, sul podio dell’ultima rassegna iridata. Si tornerà in pedana nella giornata di domani (domenica 16 luglio) per le Finali di Specialità, prove non previste nel programma a cinque cerchi.

Foto: Photo LiveMedia/Filippo Tomasi