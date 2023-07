Ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli incanta Milano: in testa alla Coppa del Mondo, una mano sul trofeo

Sofia Raffaeli ha regalato spettacolo nella prima giornata dell’ultima tappa di Coppa del Mondo, incominciata oggi al Mediolanum Forum di Milano. La Campionessa del Mondo all-around ha illuminato la scena nella prima metà del concorso generale individuale, portandosi al comando della classifica generale con il punteggio complessivo di 70.600. La fuoriclasse marchigiana è stata magistrale al cerchio (35.600: 18.7 il D Score, 8.350 per l’esecuzione, 8.550 per la parte artistica) e con la palla (35.000: 18.1 come nota di partenza, 8.4 di E Score, 8.5 per il pannello A) e ha surclassato l’intera concorrenza.

La ribattezzata Formica Atomica è in lotta per la conquista del trofeo, dopo che nelle precedenti tappe aveva collezionato due vittorie e due secondi posti. L’azzurra è appaiata in classifica alla bulgara Stiliana Nikolova, dunque chi arriverà davanti alla rivale diretta nell’appuntamento di Milano potrà fare festa nel massimo circuito internazionale itinerante. Sofia Raffaeli, che si è presentata nel capoluogo meneghino per difendere il titolo, ha distanziato l’avversaria, soltanto terza con il riscontro di 68.850 (34.050+34.800) alle spalle anche della tedesca Darja Varfolomeev (70.100: 34.700+35.400). La nostra portacolori sarà chiamata a completare l’opera nella giornata di domani, quando si tornerà in pedana per gli esercizi con le clavette e con il nastro.

Sofia Raffaeli, reduce dal secondo posto agli Europei sul giro completo e dal dominio totale nell’ultimo appuntamento di World Challenge Cup, si sta preparando per gli ormai imminenti Mondiali, in programma tra un mese a Valencia. La 19enne sta vivendo un’eccezionale stato di forma e infatti oggi ha messo in fila il meglio del pianeta: oltre a Varfolomeev e Nikolova si sono inchinate anche l’altra bulgara Boryana Kaleyn (67.450), l’uzbeka Takhmina Ikromova (65.250), la tedesca Margarita Kolosov (64.150), le spagnole Polina Berezina (64.100) e Alba Bautista (63.950), l’israeliana Daria Atamanov (63.900). Milena Baldassarri occupa il decimo posto con il punteggio di 63.850 (31.850 con il cerchio e 32.000 con la palla). Viola Sella, al grande debutto in questo contesto, si trova in 26ma posizione con 59.550 (30.950+28.600).

Foto: Pier Colombo