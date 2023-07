Ginnastica ritmica, le Farfalle commuovono Milano: l’Italia svetta in Coppa del Mondo a metà gara

Le Farfalle hanno fatto sognare il pubblico del Mediolanum Forum di Firenze, dove va in scena l’ultima tappa della Coppa del Mondo 2023 di ginnastica ritmica. L’Italia è tornata ufficialmente e definitivamente ai vertici del movimento internazionale: dopo un difficile avvio stagionale, condizionato da qualche problema fisico e dalle note vicende extra-sportive, le ragazze di Emanuela Maccarani avevano conquistato la prima vittoria di questa annata agonistica nel concorso generale individuale lo scorso fine settimane in World Challenge Cup e oggi hanno ribadito la propria caratura agonistica al piano superiore. Alessia Maurelli e compagne occupano infatti la prima posizione al termine della prima parte dell’all-around.

Le azzurre sono state semplicemente magistrali con i cinque cerchi e sono state premiate con il punteggio di 36.650 (19.9 il D Score, 8.150 per l’esecuzione, 8.6 per la parte artistica). La nostra Nazionale ha prevalso nei confronti di Israele (35.900) e della Bulgaria (35.850 per le Campionesse del Mondo), ancora più lontane la Cina (35.100) e il Giappone (33.800), mentre la quotata Spagna ha sbagliato tantissimo ed è soltanto undicesimo (31.500). L’Italia tornerà in pedana domani per l’esercizio misto, da portare a termine nel miglior modo possibile per vincere il concorso generale di fronte al proprio pubblico, quando manca soltanto un mese ai Mondiali di Valencia.

Foto: Pier Colombo