Ginnastica ritmica, Italia senza medaglie ai Mondiali juniores. Israele firma la doppietta a squadre

A Cluj-Napoca (Romania) si sono conclusi i Mondiali juniores 2023 di ginnastica ritmica, con la disputa delle Finali di Specialità. L’israeliana Alona Tal Franco si è imposta al cerchio (31.600) davanti alla rumena Amalia Lica (30.900) e all’uzbeka Anastasiya Sarantseva (30.850). La bulgara Elvira Krasnobaeva ha giganteggiato alla palla (32.100) precedendo la tedesca Lada Pusch (30.800) e l’israeliana Regina Polishchuk (30.350).

La polacca Liliana Lewinska ha vinto con le clavette (30.950) regolando l’ucraina Taisiia Onofriichuk (29.750) e la statunitense Rin Keys (29.400). Al nastro, invece, sigillo ancora di Lewinska (29.600), che sale sul podio insieme alla bulgara Nikol Todorova (29.400) e all’uzbeka Mishel Nesterova (28.950), mentre la nostra Lara Manfredi si ferma al sesto posto (26.950).

Per quanto concerne le squadre, invece, Israele ha dominato con le cinque funi (30.750) lasciandosi alle spalle la Bulgaria (30.250) e l’Azerbaijan (29.000), mentre l’Italia si è fermata in ottava posizione (25.550). Virginia Cuttini, Gaia Francesca D’Antona, Elisa Dobrovolska, Caterina Maltoni, Cristina Ventura, Bianca Vignozzi hanno poi alzato l’asticella con le cinque palle e hanno chiuso in sesta posizione (29.150). Israele ha firmato la doppietta (32.250) precedendo Bulgaria (30.600) e Azerbaijan (30.150)

Foto: Pagliacci/Ferraro-Federginnastica