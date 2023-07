Genoa-Monaco oggi, amichevole calcio: programma, orario d’inizio, tv e streaming

Sabato sera di alto profilo per quanto riguarda il Genoa. I rossoblù, infatti, si preparano per una amichevole davvero importante. Questa sera alle ore 20.30 allo stadio Luigi Ferraris di Genova, infatti, la squadra allenata da mister Alberto Gilardino se la vedrà contro il Monaco, per un test internazionale di grande rilievo.

Dopo la prima uscita, un rotondo 12-0 al Fassa Calcio, il Grifone è incappato in una pesante sconfitta contro il Venezia per 1-4 che ha fatto suonare qualche campanello d’allarme. A questo punto la sfida di questa sera assume ancor più importanza.

I monegaschi, allenati da mister Adolf Hütter, tra le loro fila presentano giocatori di spessore come Ben Yedder, Golovin, Embolo, Minamino e Volland e permetteranno a mister Gilardino di tastare il polso dei propri giocatori nel momento più importante della preparazione estiva.

L’amichevole tra Genoa e Monaco sarà visibile in streaming su DAZN. In tv si potrà seguire (previo abbonamento) su ZONA DAZN, canale 214 di Sky. Solo per quel canale, quindi, si potrà seguire anche su NOW e SkyGO.

CALENDARIO GENOA-MONACO OGGI

Sabato 29 luglio

Ore 20.30 Genoa – Monaco

PROGRAMMA GENOA-MONACO : DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: ZONA DAZN (canale 214 di Sky)

Diretta streaming: DAZN

Foto: LaPresse