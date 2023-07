F1, Frédéric Vasseur: “Essere in pole fa sempre bene, a parte la Red Bull siamo tutti lì vicini”

Arrivano buone notizie per la Ferrari dalle qualifiche del Gran Premio del Belgio, dodicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Nel circuito di Spa-Francorchamps, Charles Leclerc fa segnare il secondo miglior tempo, ma ottiene la pole position per la gara di domenica grazie alla penalità di 5 posizioni per la sostituzione del cambio (la quinta unità dell’anno, oltre il limite consentito da regolamento) inflitta all’olandese della Red Bull Max Verstappen, che aveva chiuso le qualifiche al primo posto con otto decimi di vantaggio rispetto al monegasco. Quarto posto invece (dopo la retrocessione di Verstappen) per l’altro ferrarista Carlos Sainz.

“Essere in pole position fa sempre bene: un bel modo per restare vivi – ha affermato Frédéric Vasseur, team principal Ferrari, dopo le qualifiche -. In termini di griglia è un buon risultato: primo e quarto posto, benissimo. Sessione complicata, ogni volta avevamo un solo giro buono a disposizione. Certo, se guardiamo il tempo di Max le cose sono un po’ diverse. Stasera studieremo i dati”.

Vasseur ha poi aggiunto: “Bisogna mantenere la calma e sfruttare il meglio che abbiamo, come oggi: a parte le Red Bull siamo tutti lì, basta un decimo in meno perché cambi tutto. Per la sprint race di domani siamo ottimisti, ma al mattino dovremo fare un buon lavoro: perché basta un errore per rovinare tutto”.

Foto: LaPresse