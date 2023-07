Football americano, ELF 2023: i Seamen Milano combattono, ma cadono in casa dei Frankfurt Galaxy

I Seamen Milano giocano alla grande, combattono punto su punto, ma incappano in una sconfitta in casa dei Frankfurt Galaxy nel proprio match valevole per la sesta settimana della ELF – European League Football 2023. La compagine meneghina, a questo punto, si porta a 1-4 nel computo generale della propria stagione nella Central Conference.

FRANKFURT GALAXY – SEAMEN MILANO 40-33

La sfida di Francoforte prende il via con i Seamen che sbloccano per primi il punteggio con un calcio di Felli dalle 34 yds. La risposta dei tedeschi arriva immediata con Cluley che trova Strahmann su lancio per 70 yds ed è 7-3 per i Galaxy. Milano non ci sta e, dopo un altro calcio di Felli per il 7-6, va al sorpasso. Zahradka trova Cebotaru su lancio per 27 yds e il primo quarto si chiude sul punteggio di 13-7.

Nella seconda frazione gli italiani allungano ancora sul 16-7 grazie ad un ennesimo field goal di Felli, ma a questo punto arriva la riscossa dei teutonici. Prima ci pensa Helm con una corsa da 2 yds per il 14-16, quindi Cluley trova di nuovo Strahmann su lancio per 6 yds e il punteggio al riposo va sul 20-16.

La ripresa si apre con Milano che rimette il naso avanti con il solito Zahradka che spedisce in meta Khalife per 17 yds e il punteggio passa sul 20-23. Dopo il calcio del pareggio di Rimmler per il 23-23, i Galaxy cambiano marcia. Cluley lanca ancora una volta per Strahmann e il ricevitore porta in end-zone il pallone per il 30-23.

I Seamen non mollano di un centimetro e in apertura di quarto quarto segnano la meta del 30-33 con Zahradka che serve Constant per 57 yds. Milano trova anche il pareggio sul 33-33 grazie al solito Felli su field goal, ma quasi tempo scaduto Francoforte chiude i conti con la meta di Cluley per il solito Strahmann per 15 yds ed il 40-33 conclusivo.

Foto: Carola Semino