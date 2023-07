Football americano, ELF 2023: i Seamen Milano cadono anche in casa degli Helvetic Guards

Arriva un’altra sconfitta per i Seamen Milano nella ELF – European Football League 2023. La sfida della ottava settimana metteva di fronte i meneghini agli Helvetic Guards, squadra contro cui avevano centrato l’unico successo stagionale. La sfida, in questa occasione, è stata decisamente combattuta, ma ha visto il successo degli svizzeri all’overtime. Andiamo a scoprire come sono andate le cose.

SEAMEN MILANO – HELVETIC GUARDS 31-24 dopo overtime.

Il primo quarto vede Milano avanti con il punteggio di 14-7 grazie a una meta immediata, quindi 14-0 con Zahradka che corre in meta per una yard. Quando tutto sembra puntare verso i Seamen, gli elvetici rispondono con la mete del 7-14 in chiusura di frazione iniziale.

Milano, tuttavia, prosegue a spingere nel secondo quarto e vola sul 21-7 con Zahradka che lancia per Constant per 24 yds. I padroni di casa accorciano con un field goal di Jonkmans per il 10-21, quindi gli svizzeri riportano in meta un fumble dei meneghini con Hike per ben 100 yds. Si arriva all’intervallo lungo sul 21-17 per i Seamen. I

l sorpasso degli Helvetic Guards arriva nel terzo periodo con Noble che corre in meta per una yard e il 24-21. Milano inizia a bloccarsi in attacco e solamente nel quarto quarto riesce ad andare a segno con un calcio di Filli dalle 22 yds per il 24-24. La sfida va, quindi, all’overtime e gli svizzeri chiudono i conti con Noble che completa per PY Dayres per 9 yds e il 31-24 finale.

CLASSIFICA CENTRAL CONFERENCE

1 Stuttgart Surge 6-1

2 Raider Tirol 6-2

3 Munich Ravens 3-4

4 Helvetic Guards 3-5

5 Barcelona Dragons 2-5

6 Seamen Milano 1-6

