Finita l’estate delle Nazionali con gli Europei Under 21? Ci sono i Mondiali di calcio femminile! Quando iniziano e dove si giocano

Non è ancora finita la lunga estate azzurra delle Nazionali di calcio.

Chiusa la Nations League al terzo posto per la Maggiore maschile e terminati anzitempo gli Europei Under 21 con l’eliminazione ai gironi, rimangono ancora un paio di appuntamenti per le selezioni azzurre.

L’Under 19 di Alberto Bollini giocherà questa sera, domenica 9 luglio, l’ultima gara del girone degli Europei di categoria che si concluderanno tra una settimana, domenica 16 luglio.

Grande appuntamento, invece, a partire dal 20 luglio per la Nazionale maggiore femminile che sarà impegnata nella Coppa del Mondo.

I Mondiali si svolgeranno in Australia e Nuova Zelanda fino al 20 agosto.

Le Azzurre sono state inserite nel Gruppo G insieme ad Argentina, Svezia e Sudafrica e giocheranno le proprie partite in Nuova Zelanda.

Il debutto della selezione allenata da Milena Bartolini è fissato all’Eden Park di Auckland lunedì 24 luglio contro l’Argentina.

Seguiranno poi le partite contro Svezia (sabato 29 luglio) e Sudafrica (mercoledì 2 agosto) che si giocheranno entrambe al Regional Stadium di Wellington.

CALENDARIO ITALIA FEMMINILE AI MONDIALI

Lunedì 24 luglio

Ore 7.00: Italia-Argentina

Sabato 29 luglio

Ore 8.30: Italia-Svezia

Mercoledì 2 agosto

Ore 8.00: Italia-Sudafrica

Foto: LaPresse