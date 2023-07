Federica Pellegrini è incinta e con la pancia lancia la sfida a Mollie O’Callaghan: “Ce lo riprenderemo”

Federica Pellegrini ha annunciato di essere incinta. Con un video pubblicato sui propri profili social, la fuoriclasse veneta ha comunicato di essere in dolce attesa. La notizia è arrivata nel giorno in cui la 34enne ha perso il record del mondo dei 200 stile libero che deteneva da 14 anni (l’australiana Mollie O’Callaghan le ha tolto lo scettro ai Mondiali di Fukuoka). La ribattezzata Divina ha iniziato il messaggio proprio parlando della gara iridata: “Bellissima gara, Mollie O’Callaghan. Davvero una delle gare più belle che ho visto negli ultimi 14 anni. Ma devo dirti una cosa…“.

A quel punto Federica Pellegrini ha mostrato la propria pancia, sulla quale si vede la scritta “We’ll take it back (ce lo riprenderemo, n.d.r.)“. L’annuncio arriva dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni, basate su alcune foto in costume dell’ex nuotatrice, che le aveva definite intollerabili e assurde. La sei volte Campionessa del Mondo (quattro sui 200 e due sui 400) e Campionessa Olimpica sui 200 metri alle Olimpiadi di Pechino 2008 diventerà mamma dopo essersi sposata con Matteo Giunta.

Foto: Lapresse