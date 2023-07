Fantacalcio 2023-2024, in quale reparto investire più soldi? Le strategie verso l’asta e la lotta per i cannonieri

Manca sempre meno all’inizio della Serie A 2023/2024. Tra appena 25 giorni la massima serie italiana tornerà in campo con le venti formazioni pronte sin dal gong d’avvio, a dare tutto sul terreno di gioco. Il countdown procede quindi spedito verso lo zero e occhio: perché parallelamente allo sparo di partenza del campionato ci sarà anche quello del fantasy game più amato dagli italiani. Stiamo ovviamente parlando del Fantacalcio 2023/2024.

Qualsiasi fantallenatore pronto a riservarsi un posto sul podio, in questo momento ha già accanto a sé un taccuino con tutti i nomi dei giocatori da portare a casa durante l’asta e dunque da scippare agli avversari. Dalla porta passando per la difesa, sino al centrocampo e infine all’attacco. Risulta necessario avere le idee chiare con largo anticipo, anche se, in realtà potrebbe mancare veramente poco. Sì perché va studiata la propria lega e soprattutto, resta da capire quando si svolgerà l’asta per comporre le rose.

In alcune leghe si potrebbero costruire le formazioni già durante la stessa sessione di calciomercato: in quel caso, ad oggi, mancano una decina di giorni e poi si farà il consesso. Chi invece vorrà attendere la chiusura del mercato, evitando dunque una doppia asta, avrà più tempo a disposizione (inizi di settembre), ma anche in questo caso è corretto iniziare già da ora prendere appunti. E proprio in ottica dibattimento, in ottica asta, come bisogna suddividere il budget? In quale reparto bisogna investire più soldi? Vediamolo assieme.

Ovviamente le proporzioni andranno fatte in base ai crediti a disposizione all’inizio dell’asta quindi cercheremo di fornirvi delle percentuali. Partiamo dalla porta. Per gli estremi difensori, in totale, non andrebbe speso più del 6-7% del budget iniziale. Per quanto riguarda la difesa invece, con particolare attenzione alla presenza o meno nella vostra lega del modificatore, va speso tra il 9 e il 12% dei crediti. Con il centrocampo si inizia a salire di quota: 22-25%.

E infine, gli occhi sono puntati sull’attacco, da sempre il reparto in grado di fare la differenza, seppur sia necessario non comporre una squadra con quarti e quinti slot negli altri ruoli che sono comunque fondamentali. Per i bomber che andranno a comporre la vostra squadra si può arrivare a spendere anche più del 60% del vostro budget. Adesso dunque non resta che attendere l’asta: manca davvero poco.

