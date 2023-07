Fantacalcio 2023-2024, chi è stato il miglior attaccante della passata stagione? Ha senso puntare ancora su di lui e quanto vale

Meno ventotto giorni e poi sarà Serie A. Il massimo campionato professionistico italiano è pronto a tornare in campo. Manca poco meno di un mese all’esordio delle prime formazioni, previsto per il 19 agosto di questo 2023. Tra le prime squadre impegnate proprio quel sabato troviamo il Napoli, campione d’Italia in carica e subito in trasferta a Frosinone, contro la squadra neo promossa che dovrà quindi affrontare un battesimo di fuoco.

Sarà poi il turno di Empoli-Verona, del derby tra Inter e Monza e, inoltre, la sfida tra Genoa e Fiorentina. Gare subito avvincenti che senza dubbio regaleranno emozioni. Ma ricordiamo che parallelamente al campionato di A inizierà il fantasy game più amato dagli italiani: si tratta del Fantacalcio che verrà, del Fanta 2023/2024. Cresce quindi l’ansia: tra qualche settimana sarà tempo delle prime aste, magari quelle programmate prima della chiusura del calciomercato. Dunque perché non arrivare preparati e con i giusti consigli?

FANTACALCIO: CHI E’ STATO IL MIGLIOR ATTACCANTE NEL 2022/2023?

Diamo immediatamente, non si può perdere tempo, un’occhiata a quello che è il reparto più delicato e più determinante allo stesso tempo. Stiamo ovviamente parlando dell’attacco. Già nel pieno dell’estate, i fantallenatori, sognano un tridente letale con grandi nomi che garantiscano valanghe di gol. Ma qual è stato il miglior attaccante della scorsa annata? La domanda è alquanto semplice: si tratta di Victor Osimhen, capocannoniere del Napoli e della Serie A.

Il nigeriano ha letteralmente trascinato gli azzurri sul tetto d’Italia. Con i suoi gol, i suoi assist e le sue giocate, ha incantato in giro per la Penisola. Ha contribuito, da protagonista, a ricucire il tricolore sul petto della squadra partenopea dopo 33 anni. In 32 partite giocate (abbiamo raccolto solo le valutazioni dei calciatori che hanno disputato più del 75% delle gare in A), ha timbrato il cartellino in 26 occasioni, nessuno come lui, e ha servito 4 assist.

La sua fantamedia, considerando quindi bonus e malus, è spaventosa: 9.14. Solamente 4 ammonizioni raccolte, e 2 rigori su 3 segnati. Insomma non puntare su Osimhen anche il prossimo anno, sarebbe da incoscienti: il bomber vorrà riconfermarsi e, nel listone presentato da La Gazzetta dello Sport, la sua quotazione è di 90. Non esitate.

Foto: LaPresse