F1, Toto Wolff: “Eravamo la seconda forza, non abbiamo sfruttato il nostro potenziale”

Una prestazione non convincente per la Mercedes: le Frecce d’Argento, dopo la pole position di ieri di Lewis Hamilton, hanno mostrato un buon passo gara, ma non hanno raccolto grandi dividendi. Il sette volte campione del mondo ha concluso in quarta posizione ai piedi del podio, positiva invece la rimonta di George Russell, sesto.

Non soddisfatto il team principal Toto Wolff al termine del GP d’Ungheria a Budapest. Queste le sue parole ai microfoni di Sky: “L’unica cosa buona oggi è stata la guida di George. Dobbiamo invece analizzare il resto. Penso che abbiamo perso un’occasione di salire sul podio. Con le qualifiche di ieri, abbiamo perso forse due podi”, ha detto il capo del team Mercedes. Perché George Russell si è qualificato diciottesimo ieri e ha concluso la gara in sesta posizione, a 27 secondi da Hamilton.

“Non si può incolpare gli strateghi Mercedes per la prestazione in gara, ma penso che avessimo la seconda macchina più veloce. In effetti, solo Max Verstappen era più veloce. Ma non abbiamo sfruttato il potenziale. Abbiamo perso troppo nei primi giri con Hamilton“.

“Siamo cresciuti e siamo secondi nel campionato e abbiamo anche fatto un balzo in avanti nella classifica piloti con entrambi. Ma ovviamente il distacco da Verstappen è gigantesco. Non ha gran valore puntare al secondo posto quando il primo è così lontano“.

