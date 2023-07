F1, squalificato Valtteri Bottas dalle qualifiche del GP di Gran Bretagna: domani il finlandese partirà ultimo

Prosegue la pessima annata di Valtteri Bottas. Il finlandese, infatti, è stato squalificato al termine delle qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023, aggiungendo un nuovo episodio da dimenticare al suo campionato. Sul tracciato di Silverstone il pilota della Alfa Romeo è stato in grado di passare il taglio della Q1 ma, contemporaneamente, è stato costretto a fermare la sua vettura in pista per colpa di un problema tecnico.

Un guaio che ha impedito all’ex pilota di Williams e Mercedes di prendere parte alla Q2, per cui avrebbe concluso il suo sabato in 15a posizione. Ma, come ha comunicato la FIA pochi minuti fa, lo scandinavo è stato escluso dai risultati delle qualifiche e domani dovrà partire dall’ultima casella dello schieramento del Gran Premio di Gran Bretagna. Una vera e proprio doccia fredda.

Cos’è successo esattamente? Al termine delle qualifiche il nativo di Nastola è finito sotto investigazione perché all’interno della sua monoposto non era presente il canonico litro di benzina necessario per le verifiche di rito. Per questo motivo è arrivato prontamente il comunicato della FIA: “I commissari sportivi hanno ascoltato Valtteri Bottas. La vettura non è stata in grado di fornire il campione di carburante richiesto e non c’erano circostanze attenuanti”.

Il finlandese, quindi, domani chiuderà lo schieramento e, quantomeno, non dovrà partire dalla pit-lane, nel qual caso sarebbe andato a complicare ulteriormente le cose. Ad ogni modo, ennesima battuta d’arresto pesante per Valtteri Bottas e l’Alfa Romeo, che proseguono a braccetto in una stagione decisamente complicata. Anche la tappa di Silverstone, quindi, sembra che regalerà ben pochi sorrisi all’ex pilota della Mercedes.

Foto: LaPresse