F1, Sergio Perez: “Silverstone è una pista amica, abbiamo capito il perché delle cattive prestazioni”

Sergio Perez sembra essere uscito dal momento più critico della sua crisi. Il messicano era infilato in un tunnel decisamente profondo dopo Montecarlo, è stato sempre battuto dal compagno di scuderia Max Verstappen, ma in Austria ha visto una piccola luce, con due buone prestazioni tra Sprint Race e gara domenicale.

Queste le sue parole in conferenza stampa in vista del GP di Gran Bretagna, a Silverstone: “Sono contento perché le mie condizioni di salute sono migliorate dal fine settimana scorso. Ora siamo freschi e pronti, spero di non intimidire Carlos Sainz (ride, ndr) visto che la settimana scorsa è stata abbastanza frenetica. E’ stata una bella rimonta arrivare sul podio dalla quindicesima posizione“.

“Penso di poter ripetere le prestazioni di inizio stagione. Abbiamo infilato delle gare piuttosto brutte e abbiamo capito perché. Speriamo di poter mantenere la costanza di qui a fine stagione. Il circuito può essere positivo per noi, l’alta velocità è stato uno dei nostri punti di forza, quindi possiamo brillare ancora di più dei precedenti fine settimana“.

“Credo che tutti conosciamo molto bene Silverstone anche per le categorie preparatorie. Tutti conosciamo a menadito questo circuito. Con gli ingegneri abbiamo parlato molto in queste gare e sappiamo come uscire dalle difficoltà“.

