F1, Sergio Perez: “I doppiati mi hanno fatto perdere tempo. Sorpasso su Piastri corretto”

La Red Bull ha dominato anche il GP d’Ungheria a Budapest con Max Verstappen che conquista la settima vittoria consecutiva, la seconda in carriera all’Hungaroring. La scuderia di Milton Keynes torna competitiva anche con Sergio Perez, autore di una grande rimonta che lo ha portato fino alla terza posizione: luce in fondo al tunnel per il messicano, che veniva da un periodo terribile.

Queste le parole del pilota di Guadalajara al termine della gara odierna: “Sono contento del terzo posto, ci siamo avvicinati alla seconda posizione, ma purtroppo abbiamo dovuto superare troppi doppiati. E’ una pista molto sporca fuori dalla traiettoria, quindi ho perso molto tempo per passare i doppiati. Abbiamo recuperato verso la fine, ma ormai era troppo tardi per arrivare secondi“.

“Nel complesso però è stata un’ottima strategia da parte del team e siamo riusciti a recuperare tante posizioni. Questo tipo di prestazioni e di giornate aiutano a ritrovare fiducia. Adesso devo guardare avanti e cercare di salire sul podio ogni weekend: dobbiamo andare avanti su questa strada”.

Sul sorpasso effettuato ai danni di Oscar Piastri: “Il sorpasso che ho fatto su Piastri era al limite: avevamo gomme simili, molto fresche. Ci siamo toccati in curva 1 e poi in curva 2: sicuramente un po’ al limite, ma credo una manovra corretta“.

