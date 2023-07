F1, Sergio Perez: “Abbiamo provato i nuovi pneumatici, l’obiettivo è lottare per la pole”

Una giornata discreta per Sergio Perez nel GP di Gran Bretagna sulla pista di Silverstone. Il messicano dalla Red Bull sembra uscito dal momento più critico, piazzandosi in seconda posizione nelle FP1 e in quarta piazza nelle FP2: il divario dal compagno di scuderia Max Verstappen è ancora ampio, ma i progressi sono palpabili.

Queste le sue parole: “Penso che sia stata una giornata interessante, abbiamo provato a fondo i nuovi pneumatici con la nuova costruzione. Abbiamo imparato molto, è stato interessante. Sarà una lunga notte per capire qual è il modo migliore per gestire le gomme”.

“Penso che si tratti di gestire bene l’outlap e avere le gomme subito in finestra. Se ci riusciremo, saremo messi bene in qualifica e anche per la gara. Nel complesso, è stata una giornata positiva. La macchina si è ben comportata, abbiamo fatto dei passi in avanti da FP1 a FP2, quindi sono soddisfatto. Speriamo di poter fare ulteriori miglioramenti e lottare per la pole, quello è il mio obiettivo”, ha spiegato Perez.

Foto: Lapresse