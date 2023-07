F1: Sebastian Vettel potrebbe tornare nel circus, ma non come pilota

Sebastian Vettel nuovamente in F1? Un’ipotesi da non scartare, anche se non certamente nella line-up di una scuderia come prima o seconda guida.

Il tedesco, quattro volte campione del mondo, nel corso di un’intervista con il sito PlanetF1.com ha infatti dichiarato: “Vedremo. Ho qualche idea. Sono stato a Monaco all’inizio di quest’anno. Ho avuto un ottimo colloquio con il CEO della F1 Stefano Domenicali.“

Poi ha aggiunto: “Molte persone partecipano ai Gran Premi. C’è molto di più oltre alla macchine, che le vedono tutti. Mi auguro che la Formula Uno vada nella direzione giusta: ho delle idee a tal proposito. Vedremo cosa ci porterà il futuro”.

Sul suo futuro, Sebastian Vettel ha specificato:“L’obiettivo di essere libero, quindi ho detto di no a molte cose. Voglio conoscere questa versione di me stesso. Diciamo che non ho un programma fisso. Sto ancora facendo quel viaggio. Passo molto tempo con i miei figli. Siamo anche andati un po’ in giro con il furgone. Ma certamente so anche che non vivrò la vita dei miei figli, non sarà il mio compito principale. Anche se voglio esserci per loro. Però penso che, prima o poi, probabilmente capirò cosa voglio fare e affronterò una nuova sfida.”

Dall’Austria e non solo, inoltre, arrivano voci secondo le quali lo stesso tedesco potrebbe, nel giro di qualche anno, prendere il posto di Helmut Marko in Red Bull, nei panni del superconsulente addetto alla scelta dei piloti.

Foto: Lapresse