NASCAR Cup Series, Truex svetta a Loudon di lunedì

Martin Truex vince dopo 30 tentativi a Loudon nella NASCAR Cup Series. Il #19 di Toyota (Gibbs Racing) si impone al termine di una prova semplicemente perfetta, l’americano si impone con un secondo di scarto sulla Ford Mustang #22 di Joey Logano. 35ma gioia in carriera per l’esperto della categoria, la terza del 2023.

Logano si è arreso nel finale, caratterizzato a meno di 20 passaggi dalla conclusione da un incidente della Toyota Camry #20 di Christopher Bell (Gibbs). L’autore della pole-position, vincitore nel 2023, ha ricompattato il gruppo con una nuova caution che in ogni caso non ha cambiato l’esito finale.

Truex ha approfittato al meglio della bagarre tra Logano e Kyle Larson (Valvoline Chevrolet #5), terzo sotto la bandiera a scacchi davanti a Kevin Harvick (Busch Light Ford #4) e Brad Keselowski (BuildSubmarines.com Ford #6).

Tre gioie in questo 2023 per Truex come Kyle Busch (RCR #8/Chevy), una in meno di William Byron (Hendrick #24/Chevy) che attualmente resta in cima alla graduatoria assoluta della regular season alla vigilia di una lunghissima volata che ci condurrà all’inizio di settembre ed ai Playoffs.

Foto. LaPresse